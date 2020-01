WHO berät über globalen Gesundheitsnotstand

Die Weltgesundheitsorganisation WHO setzt am Donnerstag ihr am Vortag begonnenes Krisentreffen fort, um zu entscheiden, ob der Ausbruch einen internationalen Gesundheitsnotstand darstellt. Damit verbunden wären schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung einer Krankheit. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus lobte die Abschottung der Elf-Millionen-Metropole als eine „sehr, sehr starke Maßnahme“. Das zeige die Bereitschaft der chinesischen Behörden, die Risiken für das In- und Ausland zu minimieren.