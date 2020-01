Unglück mit Schulbus auch in Bayern

Am Donnerstag kam es auch in Oberbayern zu einem Unfall mit einem Schulbus, bei dem neun Kinder leicht bis mittelschwer verletzt wurden. Der Lenker sei schwer verletzt worden, so ein Polizeisprecher. Der Bus war in der Früh im Landkreis Traunstein von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.