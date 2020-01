Umfragen sehen knappen Einzug in den Gemeinderat

Strache selbst kämpft seit geraumer Zeit um sein Comeback: Auf seinem Lieblingsmedium Facebook ist er wieder sehr aktiv, seit einigen Tagen twittert er nach fast zweimonatiger Auszeit auch wieder. Gernot Rumpold, einst Jörg Haiders Mann fürs Grobe, versucht intensiv, Wiener Freiheitliche für die Splittergruppe zu gewinnen. Bei der Wien-Wahl will die Allianz für Österreich dann mit Strache an der Spitze antreten. Umfragen bescheinigen der neuen Partei den knappen Einzug in den Gemeinderat - mehr aber auch nicht.