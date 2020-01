Lutz neue Klubobfrau, Winkel kehrt zurück

Darüber hinaus gibt es noch weitere personelle Veränderungen. Birgit Winkel hat am Donnerstag mit sofortiger Wirkung nach einem Jahr ihre Beurlaubung als ÖVP-Mandatarin aufgehoben. „Meine damaligen neuen beruflichen Herausforderungen erlaubten es schlichtweg nicht, mich adäquat als Gemeinderätin in die Parteiarbeit einzubinden. In den letzten Wochen häuften sich jedoch parteiinterne Anfragen, mein Mandat aufzunehmen und ich halte den Zeitpunkt daher nun für passend“, erklärt Winkel. Außerdem übernimmt GR Mariella Lutz die Position der Klubobfrau.