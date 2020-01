Crowdfunding für letzte Wünsche von krankem Hund

Einen Teil seiner To-Do-Liste hat der liebenswerte Hund bereits erledigt. So hat er schon vor einem Lagerfeuer ein Nickerchen gemacht, einen Double-Cheeseburger genüsslich verputzt, hatte ein Profi-Fotoshooting, ein elegantes Dinner in einem Restaurant, natürlich stilecht mit Mascherl um den Hals und ein Pupuchino bei Starbucks wurde auch schon genüsslich ausgeschleckt. Doch einige Dinge gibt es noch zu erledigen: Eine Massage, einen Ausflug zum Strand mit Bootsfahrt, Fish and Chips und Eiscreme, einen professionellen Pfotenabdruck machen lassen, unendlich viele Kuscheleinheiten, so viel Kuchen wie möglich und am wichtigsten: Einen speziellen Gedenkfonds in „Grandad Zach‘s“ Namen, um noch mehr verstoßenen Hunden helfen zu können.