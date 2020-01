In 283 Meisterschaftsspielen traf Körner insgesamt 157 Mal. 1945/46 gewann er mit Rapid den österreichischen Cup, 1950/1951 den Vorgänger des Europacups, den Zentropacup. Gemeinsam mit seinem bereits 1989 verstorbenen Robert bildete der am 14. Februar 1926 geborene Alfred „das beste Brüderpaar, das je für Grün-Weiß spielte“, heißt es in der Rapid-Aussendung.