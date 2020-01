„Das ist weltweit einzigartig“, gerät Marcel Zitz ins Schwärmen, wenn er von der Salzburger Eishockey-Akademie spricht. „Ich war auch schon in Amerika, aber so etwas gibt es selbst dort nicht.“ 2014 war der gebürtige Dornbirner von der Schweiz in die Salzburger Eliteschmiede gewechselt, durchlief dort die verschiedenen Nachwuchsteams. Mittlerweile ist der 20-jährige Stürmer Kapitän der Red Bull Hockey Juniors, brachte es in der laufenden Alps Hockey League (AHL)-Saison in 27 Partien auf 15 Scorerpunkte.