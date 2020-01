Kann eine Smartphone-App wirklich den genauen Todeszeitpunkt voraussagen? Die Antwort auf diese zunächst nach einem dummen Scherz klingenden Frage bekommt die junge Krankenschwester Quinn in „Countdown“ (ab 31.1. im Kino) auf die harte Tour serviert - denn die App zeigt nicht nur den nahenden Todeszeitpunkt an, sondern hilft zur Not etwas nach. krone.at verlost jetzt Tickets für die Premiere des übernatürlichen Techno-Thrillers im Wiener Apollo Kino.