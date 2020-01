Ein 35-jähriger Deutscher ist am Mittwoch im Skigebiet Spieljoch in Fügenberg im Tiroler Zillertal über den Pistenrand hinausgeraten und zunächst gegen einen Baum und in weiterer Folge gegen die Holzwand einer Skihütte geprallt. Laut Polizei zog sich der Deutsche dabei schwere Verletzungen zu. Er musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.