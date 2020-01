Zwischen März 2019 und 21. Juli 2019 sollen die Männer vorwiegend in Lebensmittelmärkte aber auch in verschiedene Gewerbebetriebe in Kärnten und Steiermark eingebrochen sein. „Beamten der Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße gelang es, drei rumänische Staatsangehörige unmittelbar nach einem weiteren Einbruchsdiebstahl in einen Lebensmittelmarkt in der Gemeinde Ebenthal, Bezirk Klagenfurt-Land, festzunehmen“, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Mit „Mauerdurchbrüchen“ verschafften sie sich Zugang zu den Gebäuden. Auch innerhalb von Gebäuden durchbrachen sie Wände, um die Rückseite von Standtresoren aufzuschneiden.