Privatsphäre wichtig

Ihre Privatsphäre ist Prinz Harry und Herzogin Meghan wichtig. Über Anwälte warnten sie Medien vor unerlaubten Aufnahmen. Paparazzi sollen in der Nähe des Anwesens gezeltet und sich in den Büschen versteckt haben. Vor einigen Tagen tauchten Fotos von Herzogin Meghan beim Wandern mit Baby Archie in der Bauchtrage auf.