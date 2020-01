In der Studie gaben fast 50 Prozent der Befragten an, dass sie Push-up-BHs lieben, „auch wenn es nicht echt ist“. Wer seinem Liebsten also gefallen möchte, ist mit einem gepolsterten BH gut gerüstet. Man muss ja nicht gleich übertreiben. Schon kleine Push-ups reichen aus, um Eindruck zu schinden. Am unbeliebtesten sind bei Männern übrigens Sport-BHs aus Baumwolle.