„Das war kopflos, so darf man nicht agieren“, sagt ÖSV-Speed-Ass Vincent Kriechmayr, wenn er an seine zwei brenzligen Situationen im Vorjahr in Kitzbhühel denkt. Für heuer weiß er, wo es anzusetzen gilt. Außerdem spricht er im krone.tv-Interview mit Michael Fally den Reiz von Kitzbühel, seinen bisherigen Saisonverlauf, fehlende Konstanz und Kugel-Ambitionen der ÖSV-Läufer (alles im Video oben).