Mit einem 121:117 bei den New Orleans Pelicans haben die San Antonio Spurs am Mittwoch ihren 20. Saisonsieg in der National Basketball Association gefeiert und gleichzeitig Zion Williamson dessen Liga-Debüt vermasselt. Jakob Pöltl steuerte sechs Punkte, fünf Rebounds, drei Assists, einen Ballgewinn und zwei blockierte Würfe bei. Der Wiener spielte 13:03 Minuten.