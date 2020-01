Und als besonderes Highlight bekommt das Publikum in der Seine-Metropole Giannis Antetokounmpo, den wertvollsten NBA-Spieler (MVP) des Vorjahres, geboten. „Für seine Größe (2,11 m, Anm.) ist er ein einzigartiger Spieler. Was er macht, ist unglaublich“, sprach Batum am Mittwoch beim ersten Hornets-Training in Paris voller Bewunderung über den 25-jährigen Griechen. „Er revolutioniert das Spiel ein bisschen auf seine Weise. Außerdem verbessert er seinen Wurf kontinuierlich und entwickelt sich so zur unaufhaltsamen Maschine. Bisher ist er für mich auch dieses Jahr der MVP.“