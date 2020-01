Am wenigsten scheint er selbst es zu verstehen. „Ich bin ja gar nicht so“, beteuert er. „Nie hatte ich Probleme mit Behörden. Auch bei der Post war ich sehr zuverlässig.“ Dennoch gibt der 58-Jährige, der übrigens NICHT in Arnoldstein lebt, zu, dass er der lange gesuchte Bombendroher ist. Den letzten Sommer über hatte er – „im Rausch“ – sieben Briefe mit brisantem Inhalt auf seiner alten Schreibmaschine getippt und an den Bürgermeister sowie weitere Politiker adressiert. „Er drohte mit Bomben, sofern die Politiker nicht zurücktreten“, fasst Staatsanwältin Sandra Agnoli zusammen. „In weiteren Schreiben kündigte er dann einen Mord auf offener Straße an. Unterzeichnet wurden die Drohbriefe mit Al-Kaida oder IS Kommando.“