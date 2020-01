Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat das Halbfinale der Coppa Italia erreicht. Am Mittwoch setzte sich das Team um Superstar Cristiano Ronaldo mit 3:1 gegen die AS Roma durch. Ronaldo sorgte für den Führungstreffer (26.), ehe Rodrigo Betancur auf 2:0 erhöhte (28.). Mit Leonardo Bonuccis Treffer zum 3:0 (45.+2) ging Juve in die Pause.