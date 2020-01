Gewichtheber-Präsident Tamas Ayan ist vom Exekutivkomitee des Weltverbandes IWF am Mittwoch in Doha für 90 Tage suspendiert worden. Das berichtet der Branchendienst „Inside the Games“. Eine vierköpfige Kommission aus dem Kreis der Exekutivmitglieder soll die Vorwürfe gegen den 81 Jahre alten Ungarn untersuchen. Zur Interimspräsidentin wurde IWF-Vizepräsidentin Ursula Papandrea (USA) bestimmt.