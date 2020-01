Das österreichische Tischtennis-Damen-Team ist am Mittwoch beim Olympia-Qualifikationsturnier in Gondomar (Portugal) mit einem 3:0-Erfolg über Tschechien ins Achtelfinale eingezogen. Gelingt am Freitag ein Sieg gegen Spanien, das gegen Großbritannien keinen Punkt abgab, haben Sofia Polcanova, Liu Jia und Co. als Viertelfinalistinnen den Team-Startplatz in Tokio und zwei Einzeltickets sicher.