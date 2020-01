Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat das Testlabor in Moskau am Mittwoch erneut vorübergehend geschlossen. Grundlage dafür ist die Entscheidung ihres Exekutivkomitees vom 9. Dezember, teilte die in Montreal ansässige Organisation am Mittwoch mit. Die WADA hatte im Dezember herausgefunden, dass in dem Labor Daten manipuliert worden waren, um Dopingpraktiken russischer Athleten zu vertuschen.