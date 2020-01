Drohende Klagen gegen die 380-kV-Freileitungsgegner schrecken in Bad Vigaun niemanden ab, weiterhin die Stellung am Rengerberg zu halten. „Wir machen hier nichts Unrechtes“, sagt Theodor Seebacher von der IG-Erdkabel und fügt hinzu: „Wir kämpfen für das Klima, die Bäume und die Gesundheit der Bürger. Dabei unterstützen wir Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der das eigentlich tun sollte.“ Dabei spricht er auch einen Brief an, den Haslauer Ende November an den Finanzminister schickte, um einen einstweiligen Baustopp zu ermöglichen. Der genaue Inhalt dieses Briefes ist aber nicht bekannt. Heftige Proteste im Chiemseehof gingen diesem voraus.