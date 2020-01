Höchste Sicherheitsvorkehrungen

Am Mittwochabend nahm Van der Bellen bereits an einem Abendessen für die Dutzenden angereisten Staatsüberhäupter auf Einladung des israelischen Präsidenten Reuven Rivlin teil. Angesichts der zahlreichen hochrangigen Staatsgäste, die am Mittwoch der Reihe nach am Flughafen in Tel Aviv eintrafen, gelten höchste Sicherheitsvorkehrungen in Israel. Tausende Sicherheitskräfte sind rund um das beispiellose Großereignis im Einsatz. Ganze Straßenzüge waren abgesperrt, immer wieder waren Sirenen zu hören oder Hubschrauber kreisten über der Stadt.