Am Sonntag wird es spannend: Die erste Landtagswahl seit Bildung der türkis-grünen Bundesregierung steht im Burgenland an. Bei der „Krone“-Elefantenrunde mit Puls 24 diskutierten die Spitzenkandidaten über Asylzentren, Mindestlohn, Pendler und einen Messias in Wien.