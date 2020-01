Hohe sechsstellige Eurobeträge haben mehrere Käufer für ein Haus am Malerhügel in Attersee hingeblättert. Zugesagt wurde ihnen ein freier Blick auf den See. „Nun hat der Gemeinderat trotz massiver Einwendungen einstimmig dem neuen Bebauungsplan zugestimmt. Uns wird ein mehrstöckiges turmähnliches Gebäude vor die Nase gesetzt“, sind die Wohnungsbesitzer wütend. Ihre Kritik richtet sich auch an den Immobilien-makler. Dieser ist nicht nur Mitglied im Ausschuss für Raumordnung und Bauwesen, sondern soll mit einem Bauwerber am Malerhügel zu 50 Prozent an einer Gesellschaft beteiligt sein.