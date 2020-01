Europas beliebtester Campingplatz ist in Salzburg – zum vierten Mal in Folge holte sich der Camping Grubhof im europäischen Ranking Gold. 20 weitere österreichische Campingplätze sind dahinter unter den Top 100, darunter acht Tiroler. Vor allem der familiengeführte Campingplatz Aufenfeld im Zillertal sticht in der aktuellen Liste hervor. Während er im Jahr 2018 nämlich noch auf Rang 70 lag, kletterte er 2019 um ganze 53 Plätze nach oben auf Platz 17 und machte es sich im aktuellen 2020-Ranking auf Platz 15 gemütlich. „Der beliebte Platz im Zillertal ist seit 1979 in den Händen der Familie Fiegl und wurde in den vergangenen Jahren immer wieder renoviert und erweitert“, weiß das Portal „camping.info“.