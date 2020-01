Es werden 16,5 Millionen Euro investiert, auch für die inhaltliche Erweiterung: Neben Erkrankungen des Nervensystems, des Kreislaufes, der Atemwege und Krebsleiden werden bald psychische Erkrankungen in Münster behandelt, schon Ende Jänner beginnt das Reha-Programm. In den verschiednen Fachgebieten könnten Patienten so ganzheitlich behandelt werden, betont Geschäftsführer Stefan Günther.