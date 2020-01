Diesen Frühling werden wie jedes Jahr an die 40 Fohlen im Lipizzanergestüt Piber erwartet. Einige der Kleinen werden in einem halben Jahr mit ihren Müttern ihr großes Debüt in der Spanischen Hofreitschule in Wien anlässlich „Piber meets Vienna“ feiern. Lipizzaner werden so wie unser Stutfohlen meistens braun, schwarz oder mausgrau geboren und bekommen ihre typische Schimmelfarbe erst mit etwa fünf bis zehn Jahren.