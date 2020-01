Sehr unterhaltsam auch die Doppelconférence von Otto Umlauft und Fritz Dullnig. Dabei packt der „Professor“ seine alte Tafel aus, um mit seinem Freund die nackte Wahrheit von Statistiken aufzuzeigen. So heißt es etwa: „Ich habe heute gelesen, dass statistisch jeder dritte Österreicher so grantig ist wie Sie.“ – „Wir sind aber nur zwei! Also beschuldigen Sie mich nicht.“ Die Erkenntnis: Jeder fünfhundertsechzigtausendste Kärntner ist Literatur-Nobelpreisträger. „Aha – und von denen sind dann hundert Prozent grantig.“