Das 1872 gegründete Familienunternehmen ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Weil der alte Standort in Graz eine Nummer zu klein wurde, zog man an den Stadtrand. In nur eineinhalb Jahren Bauzeit wurde in Feldkirchen bei Graz, in Sichtweite zum Flughafen, ein neues Firmenzentrum errichtet. Aus der Vogelperspektive sieht der vom Architekten-Duo Helmut Dietrich und Much Untertrifaller geplante Komplex aus wie ein UFO.