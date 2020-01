Die Anrainer haben noch einen Wunsch: „Das größere Problem sind eher die Parkmöglichkeiten bei der Zistelalm und auf dem Gaisbergspitz“, meint ein Betroffener. Autofahrer, die am Straßenrand parken, werden auch gestraft. „An schönen Tagen wäre es ideal, wenn in Guggenthal eine große Parkmöglichkeit und ein Shuttlebus zur Verfügung stehen würden.“ Ein Bustakt von 90 Minuten sei eher eine homöopathische Therapie und könne die Menschenmassen nicht bewältigen, da auch die Parkplätze am Fuße des Gaisbergs fehlen.