Das Who-is-Who der deutschsprachigen Schlagerwelt hat sich kürzlich bei der Verleihung der smago!-Awards in Berlin ein Stell-Dich-Ein gegeben. „Interpreten, die große Erfolge in der ZDF-Hitparade feiern konnten, waren gefragt“, versicherten die Organisatoren vom gleichnamigen Schlagerportal - und verneigten sich damit nochmals vor der legendären Sendung, in der von 1969 bis 2000 Musikgeschichte geschrieben wurde.