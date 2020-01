Bereits zum dritten Mal binnen weniger Monate herrscht in Niederösterreich Entführungsalarm. Bereits zum zweiten Mal ereignete sich der Vorfall direkt vor einer Schule. Am Freitag soll ein Mädchen einem Kidnapper vor der Volksschule in Hollabrunn nur knapp entkommen sein - die Ermittlungen laufen auf Hochtouren!