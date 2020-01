Es war eine Verkettung vieler unglücklicher Zufälle, die eine 76-jährige Frau in Deutschland das Leben gekostet hat. Die Pensionistin war gerade in einem Baumarkt im Bundesland Schleswig-Holstein, als eine 70-jährige Autolenkerin in den Eingangsbereich des Geschäftes krachte und damit die Kettenreaktion in Gang setzte.