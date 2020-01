Verschwendung von perfekter Hardware

Dass an sich funktionstüchtige Geräte einfach in den Müll geworfen werden sollen, stößt vielen Nutzern jedoch sauer auf. So kritisiert ein laut eigenen Angaben in einem Recycling-Unternehmen beschäftigter Twitter-Nutzer etwa, dass Sonos „seine angeblich Umweltfreundlichkeit in den Müll wirft, um mehr Lautsprecher zu verkaufen“.