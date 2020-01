Wir verbringen unsere Arbeitszeit nicht mehr in Fabriken, der Arbeitsmarkt denkt aber noch so. Alle Produktivitätsstudien zeigen, von acht Stunden im Büro ist man nur drei bis vier wirklich produktiv - egal, wie lange wir im Büro sitzen. Das sind keine Faulheitserscheinungen, sondern der Wandel unserer Arbeit. Eine Vier-Tage-Woche ist ein Lösungsansatz, in unseren skandinavischen Vorbildländern wird damit bereits erfolgreich experimentiert.