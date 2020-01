Es gibt viele Handyspiele, die angeblich das Gehirn trainieren sollen. Jetzt haben Forscher aus New York und Kalifornien mit „Gwakkamolé“, „All you can E.T.“ und „Crush Stations“ mehrere Games entwickelt, die tatsächlich Konzentration und Gedächtnis verbessern - wissenschaftlich erwiesen. Die Titel sind kostenlos für Apples iOS und Google Android erhältlich.