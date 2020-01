Lieferdrohnen werden dem US-Logistikkonzern UPS zufolge künftig weiter eher auf Spezialzwecke beschränkt bleiben. „Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass künftig Hunderttausende Drohnen über unseren großen Städten schweben und Zahnpasta ausliefern“, sagte UPS-Vorstandschef David Abney am Mittwoch am Rande des 50. Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums in Davos.