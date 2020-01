Das „Glück“ der Branchenführer: Erwartungsgemäß bietet die Verordnung einige Schlupflöcher und Möglichkeiten, um Strafzahlungen in dieser Höhe zu umgehen. So müssen im Startjahr 2020 lediglich 95 % der neu zugelassenen Autos in die CO2-Bilanz eingerechnet werden. Hierbei liegt natürlich die Vermutung nahe, dass die SUVs und großen Spritfresser zunächst ausgegliedert werden könnten. Eine weitere Möglichkeit zur Aufbesserung der Zahlen stellt die Starthilfe dar, welche die Hersteller im Rahmen der neuen Verordnung erhalten. So werden 2020 alle Elektroautos und Plug-In-Hybride in doppeltem Maße positiv der Bilanz zugerechnet. Dieser Wert reduziert sich in den beiden Folgejahren auf 1.67 beziehungsweise 1.33. Da grundsätzlich auch alle verbrauchsreduzierenden Maßnahmen positiv in die Bilanz einfließen, spielt auch das Thema Mild-Hybridisierung eine entscheidende Rolle. Diese Technik ermöglicht zwar nicht, vollständig elektrisch zu fahren; durch die elektronische Unterstützung des Motors kann der Spritverbrauch aber deutlich gesenkt werden.