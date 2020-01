Der Vorarlberger Gleitschirmflieger Mike Küng hat am Dienstag am Tiroler Achensee mit einem „Head Over“-Sprung aus einem Heißluftballon einen neuen Weltrekord aufgestellt. Er sprang dafür direkt aus dem Korb des Ballons aus einer Höhe von 7100 Metern. Der 51-Jährige erlangte Bekanntheit durch Aktionen wie der Überquerung des Ärmelkanals per Gleitschirm im Jahr 2003.