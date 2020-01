Am 22. Jänner 2009 zu einer Massenkarambolage auf der Donauuferautobahn in die insgesamt sieben Fahrzeuge verwickelt sind. Alle Beteiligten werden später von einer dichten Nebelwand berichten, die zum Zeitpunkt des Unfalls über der A22 lag. Tatsächlich führt das Bundesheer an jenem Winterabend am unmittelbar neben der Autobahn gelegenen Truppenübungsplatz Manöver durch, bei denen auch Nebelgranaten gezündet werden. Geübt werden soll der Einsatz bei schlechter Sicht. Doch der Wind treibt den Rauch der Granaten auf die A22 und verschlechtert auch dort dramatisch die Sichtverhältnisse. Die Folge ist ein schrecklicher Crash mit einem Todesopfer und mehreren Schwerverletzten.