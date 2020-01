"Freddy", ein Esel mit Talent

Der talentierte weiße Esel „Freddy“ lebt im Burgenland und zeigt uns dort sein künstlerisches Talent. Ursprünglich gelangte er über Maggie Entenfellner auf den Bauernhof in Frauenkirchen, und begonnen hat alles damit, dass „Freddy“ mit dem Maul kleine Stöckchen aufgehoben hat. . Schließlich brachten ihm seine Pfleger bei, diese über Papier zu ziehen. „Freddys“ Kunstwerke erfreuen sich großer Beliebtheit. Auch wissenschaftlich setzt man sich seit Jahren mit dem Thema auseinander. Wir fragen bei der Veternärmedzinischen Universität in Wien nach,, ob malende Tiere Kunst oder Kunststücke produzieren - all das erfahren Sie in der nächsten Folge von „Entenfellners Tierwelt“.