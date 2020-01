Mit der „Mega Man Zero/ZX Legacy Collection“ bringt Publisher Capcom am 25. Februar gleich sechs actiongeladene Abenteuer seines populärsten Videospielhelden optisch aufpoliert und um neue Modi erweitert auf Xbox One, PS4, Switch und PC (via Steam). In der Sammlung enthalten sind neben den vier Games der „Mega Man Zero“-Serie auch „Mega Man ZX“ and „Mega Man ZX Advent“.