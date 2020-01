Weichere Pisten derzeit kein Thema

Etwas kann der Ski-Weltverband allerdings in Zusammenarbeit mit den Organisatoren machen, nämlich die Pisten von oben bis unten gleichmäßig präparieren. Das habe man in diesem Winter in Angriff genommen. Um zu verhindern, dass die Athleten von harten, sehr eisigen, auf weniger harte Passagen kommen. „Denn sonst stimmen sie das Material so ab, dass es am Harten passt, aber dann wird es gefährlich, wenn sie dorthin kommen, wo es etwas weicher ist“, erklärte Waldner. Die Streif sei heuer fantastisch hergerichtet. „Sie ist immer noch sehr hart, knackig, eisig, aber sehr gleichmäßig präpariert.“