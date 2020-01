Die dramatischen Szenen spielten sich in der Nacht auf den 14. Jänner ab. Die beiden Beamten der Polizeiinspektion Pappenheimgasse in Brigittenau - Gruppeninspektor Roberto P. und Inspektor Patrick S., wie Polizeisprecher Markus Dittrich gegenüber krone.at berichtete - wurden neben dem Rettungsdienst als sogenannte First Responder in die Wohnung einer Familie in der Kampstraße gerufen.