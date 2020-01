Meghan wurde sogar in den Medien mit dem Satz zitiert, sie ließe sich von „IHR“ (also von Kate) in Sachen Kindererziehung „gar nichts sagen“. Harry stellte William zur Rede, der ergriff natürlich die Seite seiner Frau - kleine Reibereien wie diese trugen viel dazu bei, dass man sich auseinanderlebte.