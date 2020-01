Kinderwunsch: 25 Millionen Spermien für Vicky

Die Zuseher bekommen Einblick in das Liebesleben von Dreifachmama Kerstin und ihrem Freund Bäcker Scott. Zusammen feiern sie ihr 450-tägiges Jubiläum mit „kuscheln und chillen“. Doch in Sachen Sex will Scott zum aktuellen Anlass von Kerstin verwöhnt werden. Eine Massage mit reichlich Öl soll die Gemüter in Wallung bringen - zumindest stellt sich das Scott so vor.