Im Sequel von „Klassentreffen 1.0“ mutieren Til Schweiger und seine best Buddies (Samuel Finzi, Milan Peschel) zur Feiermeute mit Hangover-Garantie. Denn bevor DJ Thomas, gespielt von Schweiger, Herzblatt Linda heiraten will, soll noch einmal so richtig der Bär steppen. Ein überraschender Todesfall auf dem feuchtfröhlichen Junggesellenabschied führt dazu, dass die drei Freunde zusammen mit Lindas Tocher Lilli (Lilli Schweiger) auf eine Beerdigung müssen.