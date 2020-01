Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton hat den linken Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders scharf angegriffen. „Keiner mag ihn, keiner will mit ihm zusammenarbeiten“, sagt die frühere Präsidentschaftskandidatin in einer vierteiligen Dokumentation, die im März im Streamingdienst Hulu ausgestrahlt werden soll. In seiner langen Zeit als Senator habe Sanders nichts zustande gebracht.