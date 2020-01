Gut möglich: Aktuell verhandeln die Tour-Organisatoren mit einigen Vorarlberger Regionen diesbezüglich. Eine Entscheidung könnte bereits in den kommenden Wochen fallen. Mit großem Interesse verfolgt Brändle auch den Dopingprozess rund um Georg Preidler und Max Hauke. „Es ist wichtig, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit präsent ist. Auch als Signal an junge Sportler: Egal was für einen wichtigen Sieg sie feiern, die Negativschlagzeilen rund um eine Dopingverwicklung werden immer viel größer sein“, macht der fünffache Staatsmeister klar.