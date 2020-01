Da der Vogel nicht mehr flugfähig sei, könne er auch nicht ausgewildert werden, erklärte Brigitte Kopetzky von Vier Pfoten. Der Uhu sei trotz der Verletzung nicht in abgemagertem Zustand vorgefunden worden. „Irgendjemand muss ihn also gefüttert haben. Selbst war er zur Nahrungssuche ja nicht in der Lage“, sagte die Expertin.